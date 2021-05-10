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Протаранила ПАЗ, въехала в дерево. Лайф публикует фото с места столкновения фуры и автобуса под Пензой

На кадрах с места происшествия видно, что грузовик вылетел на обочину, а у ПАЗа сильно повреждена задняя часть.

10 мая 2021, 20:17

В Пензенской области произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса ПАЗ, который двигался из областного центра в Кижеватово. Лайф публикует фотографии с места событий.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Авария случилась вечером 10 мая на 651-м километре трассы М-5 "Урал" в Бессоновском районе. На кадрах с места ЧП видно, что грузовик вылетел c трассы и врезался в дерево, а у ПАЗа сильно повреждена задняя часть. На месте работают экстренные службы, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Четыре человека погибли в жёстком столкновении фургона и легковушки в Екатеринбурге

Четыре человека погибли в жёстком столкновении фургона и легковушки в Екатеринбурге

Как сообщалось ранее, в результате происшествия погибла девушка 2005 года рождения. Ещё около девяти человек получили травмы, среди пострадавших есть несовершеннолетние. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, в котором находились пассажиры.

Ранее в Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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