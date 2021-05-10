Протаранила ПАЗ, въехала в дерево. Лайф публикует фото с места столкновения фуры и автобуса под Пензой
На кадрах с места происшествия видно, что грузовик вылетел на обочину, а у ПАЗа сильно повреждена задняя часть.
В Пензенской области произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса ПАЗ, который двигался из областного центра в Кижеватово. Лайф публикует фотографии с места событий.
Авария случилась вечером 10 мая на 651-м километре трассы М-5 "Урал" в Бессоновском районе. На кадрах с места ЧП видно, что грузовик вылетел c трассы и врезался в дерево, а у ПАЗа сильно повреждена задняя часть. На месте работают экстренные службы, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Как сообщалось ранее, в результате происшествия погибла девушка 2005 года рождения. Ещё около девяти человек получили травмы, среди пострадавших есть несовершеннолетние. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, в котором находились пассажиры.
Ранее в Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.
Выбор редакции
Под Пензой фура въехала в автобус с пассажирами
В Москве в ДТП с машиной такси разбился известный священнослужитель Симеон Аветисян
Подрались в кафе. Лайф узнал подробности госпитализации избитого PR-директора "Спартака"
В Кремле отвергли причастность России к кибератаке на трубопроводную компанию в США
Лавров заявил о переговорах с Азербайджаном о производстве там "Спутника V"
Комментариев: 0