Под Пензой фура въехала в автобус с пассажирами

В Пензенской области девять человек пострадали при столкновении грузовика с рейсовым автобусом ПАЗ, который следовал из областного центра в Кижеватово. Это случилось на 651-м километре трассы М-5 "Урал" в Бессоновском районе.

По данным Лайфа, пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних 2004 года рождения. Скончалась девушка 2005 года рождения.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего фура въехала в автобус.

Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.

Авторы