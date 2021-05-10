Под Пензой фура въехала в автобус с пассажирами
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с ПАЗом.
Фото © Кадр из видео penzainform.ru
В Пензенской области девять человек пострадали при столкновении грузовика с рейсовым автобусом ПАЗ, который следовал из областного центра в Кижеватово. Это случилось на 651-м километре трассы М-5 "Урал" в Бессоновском районе.
По данным Лайфа, пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних 2004 года рождения. Скончалась девушка 2005 года рождения.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего фура въехала в автобус.
Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.
Выбор редакции
Протаранила ПАЗ, въехала в дерево. Лайф публикует фото с места столкновения фуры и автобуса под Пензой
В Волгограде лихач на "мерседесе" взял на таран автомобиль полиции
Подрались в кафе. Лайф узнал подробности госпитализации избитого PR-директора "Спартака"
В Палестине увеличилось до 20 число погибших после ударов Израиля
Корабли США открыли предупредительный огонь из-за манёвров иранских катеров
Комментариев: 0