В Москве в ДТП с машиной такси разбился известный священнослужитель Симеон Аветисян

В Москве в ДТП разбился известный священнослужитель Симеон Аветисян. Видео © LIFE

В Москве в результате ДТП погиб клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протодиакон Симеон Аветисян. Об этом сообщается на сайте церковного учреждения.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл на Живописном мосту на проспекте Маршала Жукова. Ранним утром 10 мая там столкнулось три автомобиля. Машина такси, в которой находился протодиакон со своей супругой, на полном ходу врезалась в стоявшую на дороге "газель" и получила сильные повреждения. Людей из неё пришлось вытаскивать спасателям.

Пострадавших госпитализировали, однако травмы, полученные 67-летним Аветисяном, оказались несовместимыми с жизнью. У протодиакона осталось девять детей.

Помимо службы в церкви Аветисян являлся создателем ансамбля "Благая весть", в котором участвовала вся семья протодиакона, а также детского и молодёжного хоров "Московские колокольчики" в 1991 году.

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