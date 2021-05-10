Тедеско попрощался с фанатами после матча "Спартак" — "Химки"
Владелец "Спартака" Леонид Федун, в свою очередь, поблагодарил немецкого тренера за проделанную работу.
Фото © ФК "Спартак"
После последней домашней игры "Спартака" в сезоне главный тренер Доменико Тедеско тепло попрощался с болельщиками и командой. Ещё несколько месяцев назад он заявил, что оставит свой пост по завершении сезона. После финального свистка микрофон в руки взял владелец клуба Леонид Федун. Функционер поблагодарил немецкого специалиста за яркие победы и эмоции.
"Сегодня большой день. Впервые за долгие годы мы провожаем тренера, как это положено, вашими аплодисментами. Команда вместе с Тедеско прошла через многое: были и большие победы, и досадные поражения. Но команда всегда билась! В этом большая заслуга Доменико. К сожалению, уход из команды — это его выбор. Он навсегда останется в наших сердцах", — сказал Федун.
Команда же на поле устроила Тедеско традиционный тоннель.
Доменико Тедеско провел последний домашний матч в качестве главного тренера «Спартака» 💔— Sports.ru (@sportsru) May 10, 2021
Футболисты устроили тренеру прощальный коридор 👏 pic.twitter.com/pSzU2b2unh
"Я люблю "Спартак", я буду скучать", — отметил сам немец.
"Спартак" одержал волевую победу над "Химками" и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
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