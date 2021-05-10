Тедеско попрощался с фанатами после матча "Спартак" — "Химки"

После последней домашней игры "Спартака" в сезоне главный тренер Доменико Тедеско тепло попрощался с болельщиками и командой. Ещё несколько месяцев назад он заявил, что оставит свой пост по завершении сезона. После финального свистка микрофон в руки взял владелец клуба Леонид Федун. Функционер поблагодарил немецкого специалиста за яркие победы и эмоции.

"Сегодня большой день. Впервые за долгие годы мы провожаем тренера, как это положено, вашими аплодисментами. Команда вместе с Тедеско прошла через многое: были и большие победы, и досадные поражения. Но команда всегда билась! В этом большая заслуга Доменико. К сожалению, уход из команды — это его выбор. Он навсегда останется в наших сердцах", — сказал Федун.

Команда же на поле устроила Тедеско традиционный тоннель.

Доменико Тедеско провел последний домашний матч в качестве главного тренера «Спартака» 💔



Футболисты устроили тренеру прощальный коридор 👏 pic.twitter.com/pSzU2b2unh — Sports.ru (@sportsru) May 10, 2021

"Я люблю "Спартак", я буду скучать", — отметил сам немец.

"Спартак" одержал волевую победу над "Химками" и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

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