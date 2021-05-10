"Спартак" одержал волевую победу над "Химками" и поднялся на второе место
В предпоследнем туре Российской премьер-лиги красно-белые смогли взять важные для себя три очка.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" на домашнем стадионе в большинстве победил "Химки" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги — 2:1. Первыми счёт открыли гости поля благодаря голу Максима Глушенкова, который фактически принадлежит московскому клубу, но выступает на правах аренды в "Химках". Отметим также, что спустя всего десять минут после забитого мяча Глушенков получил красную карточку.
Во втором тайме Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счёт — 1:1.
Исход встречи решил гол Джордана Ларссона на 89-й минуте — 2:1. Команда Доменико Тедеско берёт три очка и поднимается на вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Игоря Черевченко располагаются на восьмой строчке с 44 очками.
Ранее "Ростов" на выезде проиграл "Уралу" со счётом 0:1.
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