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"Спартак" одержал волевую победу над "Химками" и поднялся на второе место

В предпоследнем туре Российской премьер-лиги красно-белые смогли взять важные для себя три очка.

10 мая 2021, 18:09

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" на домашнем стадионе в большинстве победил "Химки" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги — 2:1. Первыми счёт открыли гости поля благодаря голу Максима Глушенкова, который фактически принадлежит московскому клубу, но выступает на правах аренды в "Химках". Отметим также, что спустя всего десять минут после забитого мяча Глушенков получил красную карточку.

Во втором тайме Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счёт — 1:1.

Исход встречи решил гол Джордана Ларссона на 89-й минуте — 2:1. Команда Доменико Тедеско берёт три очка и поднимается на вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Игоря Черевченко располагаются на восьмой строчке с 44 очками.

Ранее "Ростов" на выезде проиграл "Уралу" со счётом 0:1.

"Урал" дома обыграл "Ростов" в РПЛ

"Урал" дома обыграл "Ростов" в РПЛ

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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