"Спартак" одержал волевую победу над "Химками" и поднялся на второе место

Московский "Спартак" на домашнем стадионе в большинстве победил "Химки" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги — 2:1. Первыми счёт открыли гости поля благодаря голу Максима Глушенкова, который фактически принадлежит московскому клубу, но выступает на правах аренды в "Химках". Отметим также, что спустя всего десять минут после забитого мяча Глушенков получил красную карточку.