Путин забросил восемь шайб и привёл команду к победе в гала-матче Ночной хоккейной лиги
"Легенды хоккея" обыграли сборную НХЛ со счётом 13:9.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Команда Путина выиграла в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Видео © Матч! Страна
Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи завершился со счётом 13:9 в пользу команды "Легенды хоккея", в составе которой играл президент России Владимир Путин.
Глава государства забросил восемь шайб: на 29-й секунде первую с передачи Павла Буре, затем ещё три — в первом периоде, две — во втором периоде. Ещё две шайбы российский лидер забросил в третьем периоде.
Как уже писал ранее Лайф, среди участников товарищеского мачта между "Легендами хоккея" и сборной Ночной хоккейной лиги были также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, прославленные отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов и другие.
Российский лидер по традиции играл под номером 11. В качестве гостя на поединке присутствовал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Ранее Владимир Путин поздравил участников 10-го Всероссийского фестиваля "Ночная хоккейная лига" и всех любителей этого вида спорта с открытием финального этапа, которое состоялось в начале мая в Сочи. Он назвал НХЛ ярким брендом современной России.
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