В ФБР подтвердили причастность "русских хакеров" к кибератаке, грозящей топливным кризисом

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило, что за кибератакой на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, по мнению следствия, стоит группа хакеров, называющих себя DarkSide, которая якобы происходит из России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"ФБР подтверждает, что вирус-вымогатель DarkSide несёт ответственность за компрометацию сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими партнёрами в правительстве [США] над расследованием", — говорится в сообщении.

Отметим, что Россия неоднократно отвергала выдвигаемые Штатами обвинения во вредоносной деятельности в киберпространстве.

Как ранее заявили в компании, речь идёт о вирусе, который при попадании в компьютерную систему временно блокирует её работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую злоумышленниками сумму. По данным СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, из-за чего под угрозой оказались поставки топлива из США.

Авторы