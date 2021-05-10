Четыре человека погибли в жёстком столкновении фургона и легковушки в Екатеринбурге

У "Лады" оторвало крышу после жёсткого столкновения с фургоном в Екатеринбурге. Видео © Е1.ru

Сегодня на Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись "Лада" и фургон. В результате жёсткого удара у легкового автомобиля оторвало крышу, он превратился в груду металла. Как сообщает портал Ura.ru, в аварии погибло четыре человека.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл на трассе в сторону Челябинского тракта, недалеко от поворота на озеро Чусовое. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. По предварительным данным, среди погибших трое взрослых и ребёнок 2014 года рождения.

Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.

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