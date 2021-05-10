Четыре человека погибли в жёстком столкновении фургона и легковушки в Екатеринбурге
У автомобиля отечественного производства от удара оторвало крышу. Среди жертв аварии ребёнок.
У "Лады" оторвало крышу после жёсткого столкновения с фургоном в Екатеринбурге. Видео © Е1.ru
Сегодня на Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись "Лада" и фургон. В результате жёсткого удара у легкового автомобиля оторвало крышу, он превратился в груду металла. Как сообщает портал Ura.ru, в аварии погибло четыре человека.
По данным местных СМИ, инцидент произошёл на трассе в сторону Челябинского тракта, недалеко от поворота на озеро Чусовое. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. По предварительным данным, среди погибших трое взрослых и ребёнок 2014 года рождения.
Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Судя по фото с места трагедии, фура буквально раздавила "рено", в котором ехало восемь пассажиров.
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