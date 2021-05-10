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Путин вручил Павлу Буре орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Это произошло после матча Ночной хоккейной лиги, где бывший спортсмен отдал три голевые передачи президенту.

10 мая 2021, 17:37
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65551/photos/65686" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Кремля</a></p>

Фото © Пресс-служба Кремля

Двукратный призёр Олимпийских игр, легендарный российский хоккеист Павел Буре получил от президента РФ Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что награждение произошло после матча Ночной хоккейной лиги, в котором оба принимали участие.

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Путин вышел на лёд в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

"Не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта", — сказал глава государства во время награждения.

Буре же в этой встрече забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. Что примечательно, все — на голы президента.

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Напомним, указ о награждении Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" был подписан российским лидером в конце марта. В документе говорилось, что хоккеист удостоен награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Путин в Сочи встретился с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Они обсудили подготовку РФ к молодёжному и взрослому чемпионатам мира, которые пройдут в 2023 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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