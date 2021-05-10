В Москве найден мёртвым зампрокурора одного из районов Петербурга
По предварительным данным, к смерти мужчины привела острая сердечно- сосудистая недостаточность.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
В Москве обнаружили мёртвым заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Сигнал из экстренной службы поступил в полицию вечером 8 мая. Прибывшие в квартиру на улице Изумрудной правоохранители обнаружили труп мужчины 1986 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.
Предварительно, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Следователи проводят проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге из Обводного канала вытащили тело молодой девушки. Как полагают специалисты, в воде оно пробыло не менее двух дней.
Выбор редакции
Прокурор запросил от 7 до 16 лет лишения свободы экс-полицейским, незаконно задержавшим Голунова
В Карелии обнаружили тело пропавшего в январе подростка
В Палестине заявили о гибели девяти человек после авиаударов Израиля
Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в $12 миллионов
Володин призвал мировые державы выработать единые для всех правила поведения
Комментариев: 0