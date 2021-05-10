В Москве найден мёртвым зампрокурора одного из районов Петербурга

В Москве обнаружили мёртвым заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сигнал из экстренной службы поступил в полицию вечером 8 мая. Прибывшие в квартиру на улице Изумрудной правоохранители обнаружили труп мужчины 1986 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

Предварительно, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Следователи проводят проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге из Обводного канала вытащили тело молодой девушки. Как полагают специалисты, в воде оно пробыло не менее двух дней.

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