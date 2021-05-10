Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Москве найден мёртвым зампрокурора одного из районов Петербурга

По предварительным данным, к смерти мужчины привела острая сердечно- сосудистая недостаточность.

10 мая 2021, 17:29
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Москве обнаружили мёртвым заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сигнал из экстренной службы поступил в полицию вечером 8 мая. Прибывшие в квартиру на улице Изумрудной правоохранители обнаружили труп мужчины 1986 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

Предварительно, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Следователи проводят проверку.

В Карелии обнаружили тело пропавшего в январе подростка

В Карелии обнаружили тело пропавшего в январе подростка

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге из Обводного канала вытащили тело молодой девушки. Как полагают специалисты, в воде оно пробыло не менее двух дней.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1