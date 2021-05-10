В Карелии обнаружили тело пропавшего в январе подростка

В Петрозаводске прохожие нашли тело подростка 2006 года рождения, которого разыскивали с конца января текущего года. Об этом сообщает издание "Столица на Онего" со ссылкой на тётю погибшего. Эту информацию подтвердил источник Лайфа в правоохранительных органах. По словам нашего собеседника, насильственных следов на теле не обнаружено.

Отмечается, что страшная находка была сделана вечером 8 мая в лесу, располагающемся неподалёку от торгового центра, где мальчик играл на гармошке. По словам родственницы, подросток был "в спящем положении", при нём обнаружен телефон, однако музыкального инструмента не оказалось. Женщина не понимает, как племянник, боявшийся темноты, очутился в лесу. По вечерам парень всегда возвращался домой на такси.

По версии следствия, погибший ушёл из дома 28 января 2021 года и не вернулся, поисковые мероприятия положительного результата не принесли.

Причина смерти мальчика, которому 4 апреля должно было исполниться 15 лет, пока не известна, в скором времени будет проведена экспертиза. После этого родные определятся с датой похорон, однако семья подростка находится в тяжёлом финансовом положении: мать несовершеннолетнего ждёт восьмого ребёнка.

Ранее Лайф рассказывал, что пропавшего в марте 13-летнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым. 29-го числа школьник вышел из дома на прогулку и не вернулся. Позже стало известно, что предполагаемой причиной гибели подростка стало переохлаждение.

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