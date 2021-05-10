Активисты ОНФ доставили ветеранам из разных уголков России частицу Вечного огня

Активисты ОНФ доставили ветеранам из разных уголков страны частицу Вечного огня. Видео © VK / ОНФ — Народный фронт

Активисты из Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с добровольцами из всероссийского клуба "УАЗ-Патриот" доставили в разные уголки страны лампадки, зажжённые у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Частички Вечного огня попали в руки к ветеранам — жителям 11 регионов России.

"Самый главный смысл этой акции состоит в том, чтобы частичка Вечного огня приехала домой к ветерану и он смог встретить этот великий праздник дома с тем самым огнём, который горит здесь [на Красной площади] у Могилы Неизвестного Солдата", — отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Так, в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне автоколонна с частицами Вечного огня побывала в Петербурге, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Смоленской, Тверской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Московской, Тульской и Владимирской областях.

Одним из ветеранов, кому была передана частичка Вечного огня, стал Владимир Мелентьев — участник боёв на Курской дуге, Смоленской стратегической наступательной операции. Также Владимир Дмитриевич освобождал Польшу, Чехословакию и Германию.

"Я постараюсь его сохранить, чтобы он меня грел постоянно, и в торжественные дни ставить на самое видное место в доме", — сказал ветеран, получив частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.

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