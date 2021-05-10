Букмекеры опустили Манижу на Евровидении до 15-го места

Букмекеры обновили свои прогнозы на Евровидение 2021 года, которое пройдёт в Роттердаме, после первых репетиций участников накануне старта песенного конкурса. Ставки опубликованы на официальном сайте международного соревнования.

Так, согласно прогнозам, первое место займёт представительница Франции Барбара Прави, вероятность такого исхода событий составляет 19%. Вторую строчку букмекеры отдали Мальте (17%), а тройку лидеров замыкает Швейцария (13%). Россия же не вошла даже в топ-10 — певица Манижа, которая будет представлять нашу страну на конкурсе, расположилась на 15-й строчке. Вероятность её победы оценили в 2%.

Напомним, конкурс пройдёт с 18 по 22 мая, а Манижа будет выступать в первом полуфинале под номером три.

Авторы