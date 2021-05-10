Букмекеры опустили Манижу на Евровидении до 15-го места
Вероятность победы в конкурсе представительницы РФ оценивается в 2%. Первую строчку занимает Франция.
Фото © ТАСС / EPA
Букмекеры обновили свои прогнозы на Евровидение 2021 года, которое пройдёт в Роттердаме, после первых репетиций участников накануне старта песенного конкурса. Ставки опубликованы на официальном сайте международного соревнования.
Так, согласно прогнозам, первое место займёт представительница Франции Барбара Прави, вероятность такого исхода событий составляет 19%. Вторую строчку букмекеры отдали Мальте (17%), а тройку лидеров замыкает Швейцария (13%). Россия же не вошла даже в топ-10 — певица Манижа, которая будет представлять нашу страну на конкурсе, расположилась на 15-й строчке. Вероятность её победы оценили в 2%.
Отметим, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
Напомним, конкурс пройдёт с 18 по 22 мая, а Манижа будет выступать в первом полуфинале под номером три.
Выбор редакции
"Неприятие, булинг, травля": Манижа призналась в страхе перед Евровидением
Суд дал ход делу против букмекера 1xBet о выводе из России 63 млрд руб
"Дети тоже голые": Панин прогулялся по улице без трусов
Боррель: Страны ЕС не хотят продолжать эскалацию напряжённости с Россией
"Политическая шизофрения": Социолог назвал причину ухудшения отношений ЕС и России
Комментариев: 0