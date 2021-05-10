Британцы пришли в восторг от Парада Победы и назвали Россию подлинным героем войны
Восхищение читателей вызвала слаженность парадных расчётов, а также девушки-военнослужащие. Англичане позавидовали тому, как РФ защищает традиции и историю.
Фото © LIFE
В Великобритании по достоинству оценили прошедший накануне на Красной площади Парад Победы в честь 76-й годовщины завершения Великой Отечественной войны и заметили, что таким образом Россия вспоминает павших воинов. Своим мнением о параде поделились читатели газет The Times и Daily Mail.
Многие восхитились слаженностью парадных расчётов и военной техники, а также пришли в восторг от женщин-военнослужащих.
Мне парад понравился. А прохождение военной техники — это величественно! Спасибо, Россия!
Россия — подлинный герой Второй мировой войны!
А кто им ставит такую великолепную хореографию марша и мужчин, и женщин? Хореографы Большого театра?
Русские предпочитают вспоминать павших и напоминать всем, что они больше никогда не хотят так страдать
Россия — это одна из последних оставшихся в Европе стран, которая защищает свою историю и традиции. Я завидую им!
Победа во Второй мировой войне была достигнута благодаря русским. Я помню те дни и знаю, насколько непопулярны были американцы во время войны и после неё. В Европе американцы были напуганы тем, что мы будем благодарны русским и китайцам за то, что они нас спасли
Вчера Путин восхвалял советский народ за "освобождение Европы от чумы нацизма". В общем, это правда: советские потери и достижения в войне были намного, намного больше, чем у западных союзников
Пользователи из Британии позавидовали стойкости и характеру россиян, чтущих свои культуру и историю. А также очаровались салютом, ознаменовавшим окончание празднования 9 Мая.
Напомним, накануне на Красной площади в Москве прошёл Парад Победы. Зрители увидели военную технику, авиацию, а также услышали исполнение сводным оркестром песни "Победа остаётся молодой". Президент страны Владимир Путин поздравил всех с праздником и заметил, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником. А вечером над столицей прогремел масштабный салют из 12 тысяч залпов.
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