Британцы пришли в восторг от Парада Победы и назвали Россию подлинным героем войны

Победа во Второй мировой войне была достигнута благодаря русским. Я помню те дни и знаю, насколько непопулярны были американцы во время войны и после неё. В Европе американцы были напуганы тем, что мы будем благодарны русским и китайцам за то, что они нас спасли

Poppy Clarke