Готовившие покушение на Вучича сербские мафиози пытали и убивали жертв с помощью мясорубки
Найденная улика содержит множественные следы ДНК, принадлежащие нескольким людям, погибшим от рук бандитов.
Фото © Pixabay
Сербские мафиози, готовившие покушение на Вучича, пытали и убивали своих жертв с помощью мясорубки. Видео © Facebook / Министерство внутренних дел Республики Сербия
Сербские правоохранители в ходе обысков в секретном бункере, принадлежащем ранее задержанным членам крупной преступной группировки, нашли мясорубку, в которой обнаружили следы человеческой ДНК. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Александр Вулин.
"Мы обнаружили секретный бункер в доме ужасов в Ритопеке, в котором помимо оружия и взрывчатых веществ находилась мясорубка. Сотрудники Министерства внутренних дел и отдела прокуратуры по борьбе с организованной преступностью определённо подтвердили, что в этой машине были следы ДНК нескольких жертв этого клана", — приводит telegraf.rs слова министра.
Та самая секретная комната принадлежит лидерам банды Велько Беливуку и Марко Мильковичу, действовавшим под прикрытием объединения фанатов футбольного клуба "Партизан". Члены банды занимались продажей наркотиков и оружия, а также преступники грабили и убивали людей. Мафиози удалось задержать в феврале текущего года, когда они готовили покушение на президента Сербии Александра Вучича.
Ранее Лайф рассказывал, что в Доминикане поймали скрывшегося от правосудия мафиози, который попался в руки к правоохранителям из-за ютуб-канала с рецептами. Итальянца экстрадировали на родину, где его дальнейшую судьбу решит суд.
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