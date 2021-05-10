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Вуди Харрельсон приветствует Тома Харди: вышел первый трейлер сиквела "Венома"

Мировая премьера долгожданного продолжения супергеройского кино состоится 24 сентября 2021 года.

10 мая 2021, 14:12

Кинокомпания Sony показала первый трейлер фильма "Веном: Да будет Карнаж" (Venom: Let There Be Carnage) и впервые представила внешность антагониста главного героя. Видео опубликовано на ютуб-канале студии.

В трейлере показан быт героя Тома Харди и его симбиота, который помогает носителю приготовить завтрак, но делает это не очень аккуратно. Также зрители могут услышать закадровый голос героя Вуди Харрельсона Клетуса Касади, который отмечает, что они очень похожи с главным персонажем. Кроме того, авторы наконец раскрыли, как будет выглядеть антагонист Карнаж.

Режиссёром картины, как и первой части, выступил Энди Серкис. Мировая премьера фильма состоится 24 сентября 2021 года.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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