Вуди Харрельсон приветствует Тома Харди: вышел первый трейлер сиквела "Венома"
Мировая премьера долгожданного продолжения супергеройского кино состоится 24 сентября 2021 года.
Кинокомпания Sony показала первый трейлер фильма "Веном: Да будет Карнаж" (Venom: Let There Be Carnage) и впервые представила внешность антагониста главного героя. Видео опубликовано на ютуб-канале студии.
В трейлере показан быт героя Тома Харди и его симбиота, который помогает носителю приготовить завтрак, но делает это не очень аккуратно. Также зрители могут услышать закадровый голос героя Вуди Харрельсона Клетуса Касади, который отмечает, что они очень похожи с главным персонажем. Кроме того, авторы наконец раскрыли, как будет выглядеть антагонист Карнаж.
Режиссёром картины, как и первой части, выступил Энди Серкис. Мировая премьера фильма состоится 24 сентября 2021 года.
Ранее мы писали, что Netflix приобрёл российский супергеройский фильм "Майор Гром: Чумной Доктор". В беседе с Лайфом режиссёр картины Олег Трофим объяснил, что привлекло популярный сервис.
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