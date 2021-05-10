Вуди Харрельсон приветствует Тома Харди: вышел первый трейлер сиквела "Венома"

В трейлере показан быт героя Тома Харди и его симбиота, который помогает носителю приготовить завтрак, но делает это не очень аккуратно. Также зрители могут услышать закадровый голос героя Вуди Харрельсона Клетуса Касади, который отмечает, что они очень похожи с главным персонажем. Кроме того, авторы наконец раскрыли, как будет выглядеть антагонист Карнаж.