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Путин намерен принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате

Ранее сообщалось, что организаторы форума примут максимальные меры по предупреждению распространения коронавируса.

10 мая 2021, 13:57
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Планируется очно", — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

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Ранее Лайф рассказывал, что ПМЭФ в этом году пройдёт очно с использованием цифровых технологий. Организаторы примут максимальные меры по предупреждению распространения коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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