Путин намерен принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Ранее Лайф рассказывал, что ПМЭФ в этом году пройдёт очно с использованием цифровых технологий. Организаторы примут максимальные меры по предупреждению распространения коронавируса.