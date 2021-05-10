В Грузии главу партии Саакашвили Мелию выпускают из тюрьмы под залог
Сам политик не присутствовал на заседании суда по соответствующему вопросу.
Фото © Twitter / Radio Tavisupleba
В Грузии лидеру крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили, Нику Мелию изменили меру пресечения — в ближайшее время его освободят из предварительного заключения под залог. Такое решение принял Тбилисский городской суд, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье" в "Телеграме".
Отмечается, что сам Мелия не присутствовал на процессе, он ожидает решения суда в тюрьме, возле здания которой с утра собрались его сторонники. А залог в размере 40 тысяч лари был выплачен 8 мая, средства выделил Европейский фонд за демократию.
Напомним, Мелия был задержан 23 февраля за неуплату залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. При этом задержание проходило с использованием перцового газа, так как Мелия отказался добровольно покидать офис и забаррикадировался.
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