В Грузии главу партии Саакашвили Мелию выпускают из тюрьмы под залог

В Грузии лидеру крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили, Нику Мелию изменили меру пресечения — в ближайшее время его освободят из предварительного заключения под залог. Такое решение принял Тбилисский городской суд, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье" в "Телеграме".

Отмечается, что сам Мелия не присутствовал на процессе, он ожидает решения суда в тюрьме, возле здания которой с утра собрались его сторонники. А залог в размере 40 тысяч лари был выплачен 8 мая, средства выделил Европейский фонд за демократию.

Напомним, Мелия был задержан 23 февраля за неуплату залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. При этом задержание проходило с использованием перцового газа, так как Мелия отказался добровольно покидать офис и забаррикадировался.

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