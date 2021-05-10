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Дороги превратились в реки: сильнейший ураган обрушился на Ухань и затопил здания

Бушующий ветер буквально валит с ног людей и разносит по городу мусор.

10 мая 2021, 14:00

Сильнейший ураган обрушился на китайский город Ухань и затопил дороги. Видео © Соцсети

На город Ухань в центральном Китае обрушился мощный ураган с проливным дождём. Информации о пострадавших нет.

На записях, снятых очевидцами стихийного бедствия, видно, как огромной силы воздушные потоки поднимают в воздух листья и мусор, а люди буквально валятся с ног от порывов ветра. Также из-за проливного дождя в городе затопило дороги и даже здания.

В Луизиане из-за обрушившегося урагана и пожара произошла утечка хлора на химзаводе

В Луизиане из-за обрушившегося урагана и пожара произошла утечка хлора на химзаводе

Ранее в китайском Наньтуне чудовищный ураган унёс жизни 11 человек. В некоторых районах выпал град диаметром около трёх сантиметров, а порывы ветра достигали 45 метров в секунду. Также в результате стихийного бедствия пострадало более 100 человек.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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