Дороги превратились в реки: сильнейший ураган обрушился на Ухань и затопил здания
Бушующий ветер буквально валит с ног людей и разносит по городу мусор.
Сильнейший ураган обрушился на китайский город Ухань и затопил дороги. Видео © Соцсети
На город Ухань в центральном Китае обрушился мощный ураган с проливным дождём. Информации о пострадавших нет.
На записях, снятых очевидцами стихийного бедствия, видно, как огромной силы воздушные потоки поднимают в воздух листья и мусор, а люди буквально валятся с ног от порывов ветра. Также из-за проливного дождя в городе затопило дороги и даже здания.
Ранее в китайском Наньтуне чудовищный ураган унёс жизни 11 человек. В некоторых районах выпал град диаметром около трёх сантиметров, а порывы ветра достигали 45 метров в секунду. Также в результате стихийного бедствия пострадало более 100 человек.
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