Палестина призвала СБ ООН поддержать резолюцию о двух государствах

Палестина призывает участников Совета Безопасности ООН поддержать международное право и резолюцию о двух государствах. Об этом сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы не хотим, чтобы весь мир защищал палестинцев, мы хотим, чтобы все эти страны выступили в защиту международного права — резолюции о двух государствах", — приводит слова дипломата ТАСС.

СБ ООН 10 мая обсудит ситуацию в Восточном Иерусалиме и в регионе в целом. Нофаль заметил, что для спокойной жизни вместе необходим международный контроль над этой ситуацией.

Также посол рассказал, что ежедневно общается об этой ситуации с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым и заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым, а кроме того, контактирует и с послом Палестины в Нью-Йорке.

Напомним, 8 мая стало известно, что около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где по решению суда проводится выселение нескольких арабских семей. Израильские силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией.

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