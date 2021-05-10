Палестина призвала СБ ООН поддержать резолюцию о двух государствах
По мнению палестинского посла в РФ, для спокойной жизни в Иерусалиме необходим международный контроль над ситуацией.
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Палестина призывает участников Совета Безопасности ООН поддержать международное право и резолюцию о двух государствах. Об этом сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
"Мы не хотим, чтобы весь мир защищал палестинцев, мы хотим, чтобы все эти страны выступили в защиту международного права — резолюции о двух государствах", — приводит слова дипломата ТАСС.
СБ ООН 10 мая обсудит ситуацию в Восточном Иерусалиме и в регионе в целом. Нофаль заметил, что для спокойной жизни вместе необходим международный контроль над этой ситуацией.
Также посол рассказал, что ежедневно общается об этой ситуации с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым и заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым, а кроме того, контактирует и с послом Палестины в Нью-Йорке.
Напомним, 8 мая стало известно, что около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где по решению суда проводится выселение нескольких арабских семей. Израильские силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией.
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