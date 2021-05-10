В России проходит акция "Торт Победы"
Она продлится до 21 мая, а принять участие могут жители всех уголков страны любого возраста.
Фото © Instagram / zhizn_na_kukhne
Всероссийская акция "Торт Победы" проходит в эти дни по всей стране. Она приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают Московский государственный университет пищевых производств и Министерство науки и высшего образования РФ.
Акция продлится до 21 мая, а принять участие в ней могут жители любых уголков страны любого возраста, даже школьники. Своими творениями россияне делятся в соцсетях, их можно легко найти по хештегу #тортпобеды. По итогам акции планируется выпустить сборник работ и самых лучших рецептов, часть из которых внедрят в производство.
Ранее Лайф рассказывал, что российские школьники украсили окна в честь Дня Победы. Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика появились на домах.
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