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В России проходит акция "Торт Победы"

Она продлится до 21 мая, а принять участие могут жители всех уголков страны любого возраста.

10 мая 2021, 15:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zhizn_na_kukhne/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zhizn_na_kukhne</a></p>

Фото © Instagram / zhizn_na_kukhne

Всероссийская акция "Торт Победы" проходит в эти дни по всей стране. Она приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают Московский государственный университет пищевых производств и Министерство науки и высшего образования РФ.

  • Фото © Instagram / novaya_school_snk
    Фото © Instagram / novaya_school_snk
  • Фото © Instagram / natalia482007
    Фото © Instagram / natalia482007
  • Фото © Instagram / mtsnkmaikopskogoraiona
    Фото © Instagram / mtsnkmaikopskogoraiona
  • Фото © Instagram / ign_sosh10
    Фото © Instagram / ign_sosh10

Фото © Instagram / novaya_school_snk

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Акция продлится до 21 мая, а принять участие в ней могут жители любых уголков страны любого возраста, даже школьники. Своими творениями россияне делятся в соцсетях, их можно легко найти по хештегу #тортпобеды. По итогам акции планируется выпустить сборник работ и самых лучших рецептов, часть из которых внедрят в производство.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские школьники украсили окна в честь Дня Победы. Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика появились на домах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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