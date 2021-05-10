Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в $12 миллионов
Фото © Pixabay
До этого компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений.
Представители корпорации Apple обратились в суд с иском к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Согласно данным электронной картотеки арбитражных дел, американская компания будет оспаривать штраф в размере 12 миллионов долларов, который на неё наложила ФАС.
Отмечается, что предварительное заседание состоится 21 июня 2021 года. На нём компания Apple должна будет представить доказательства, чтобы подтвердить обоснованность своих требований к ФАС. В свою очередь, Антимонопольная служба обязана представить возражения, а также материалы административного дела в письменном виде.
Напомним, ранее ФАС наложила на Apple Inc. штраф в размере 906,2 миллиона рублей (более 12 миллионов долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование служба начала в августе прошлого года в связи с действиями американской корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на системе iOS путём совершения последовательных действий, которые привели к предоставлению преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов. Причиной стало заявление Лаборатории Касперского.