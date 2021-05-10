Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в $12 миллионов

До этого компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений.

Представители корпорации Apple обратились в суд с иском к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Согласно данным электронной картотеки арбитражных дел, американская компания будет оспаривать штраф в размере 12 миллионов долларов, который на неё наложила ФАС.

Отмечается, что предварительное заседание состоится 21 июня 2021 года. На нём компания Apple должна будет представить доказательства, чтобы подтвердить обоснованность своих требований к ФАС. В свою очередь, Антимонопольная служба обязана представить возражения, а также материалы административного дела в письменном виде.