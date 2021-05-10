В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек

В Свердловской области сгорел частный приют для животных: погибло более 30 собак и кошек. Видео © VK / Alapaevsk News

В посёлке Билимбай Свердловской области сгорел частный приют для животных, который был расположен рядом с хозяйским участком. В результате происшествия погибло 30 собак, пять кошек и девять коз. Об этом рассказали владельцы передержки.

По словам хозяйки Галины, они с супругом сделали пристройку ещё в 2015 году, в ней содержались больные и старые собаки, которые практически не могли самостоятельно передвигаться. Возгорание произошло в ночное время.

"Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных", — приводит её слова Е1.ru.

Хозяйка отметила, что сразу выпустила собак, которые жили с ними в одном здании, и стала спасать тех, кто находился в пристройке, однако из-за отсутствия света и сильного задымления сделать это было сложно. В итоге погибло 30 собак, пять кошек и девять коз. Женщине даже стало плохо от случившегося, и её увезли в больницу.

Утром муж Галины обнаружил рядом с местом трагедии бутылки с остатками зажигательной смеси и металлическими болтами, а также тряпки, пропитанные бензином.

"Закинуть могли только с территории соседей. Сосед ответил, что к нему на территорию есть возможность свободного прохода и он не знает, кто это сделал", — добавила Галина.

По её словам, три года назад их приют уже поджигали. По факту случившегося они с мужем обратились в полицию.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижневартовске зоозащитники спасли из приюта-концлагеря более 30 исхудавших собак. Четырёх из них забрали волонтёры, остальных 27 — городской центр отлова бездомных животных. Ещё одна собака погибла.

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