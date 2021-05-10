В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек
Хозяева рассматривают версию о поджоге, ведь наутро рядом были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и болтами.
В Свердловской области сгорел частный приют для животных: погибло более 30 собак и кошек. Видео © VK / Alapaevsk News
В посёлке Билимбай Свердловской области сгорел частный приют для животных, который был расположен рядом с хозяйским участком. В результате происшествия погибло 30 собак, пять кошек и девять коз. Об этом рассказали владельцы передержки.
По словам хозяйки Галины, они с супругом сделали пристройку ещё в 2015 году, в ней содержались больные и старые собаки, которые практически не могли самостоятельно передвигаться. Возгорание произошло в ночное время.
"Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных", — приводит её слова Е1.ru.
Хозяйка отметила, что сразу выпустила собак, которые жили с ними в одном здании, и стала спасать тех, кто находился в пристройке, однако из-за отсутствия света и сильного задымления сделать это было сложно. В итоге погибло 30 собак, пять кошек и девять коз. Женщине даже стало плохо от случившегося, и её увезли в больницу.
Утром муж Галины обнаружил рядом с местом трагедии бутылки с остатками зажигательной смеси и металлическими болтами, а также тряпки, пропитанные бензином.
"Закинуть могли только с территории соседей. Сосед ответил, что к нему на территорию есть возможность свободного прохода и он не знает, кто это сделал", — добавила Галина.
По её словам, три года назад их приют уже поджигали. По факту случившегося они с мужем обратились в полицию.
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