В Палестине заявили о гибели девяти человек после авиаударов Израиля
В числе убитых — трое подростков.
Фото © Mohammed Talatene / picture alliance via Getty Images
Авиаудары Израиля по сектору Газа унесли жизнь девяти человек. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.
"В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы", — заявил Аль-Кидра.
Армия Израиля сообщала, что в результате запуска семи ракет из сектора Газа сработали сирены в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш. Одну из ракет перехватила система ПРО "Железный купол". Затем сирены тревоги сработали также на юге страны — в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.
Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС.
Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили две ракеты из сектора Газа. Обстрел вёлся из подконтрольного палестинским радикалам района. Один из снарядов был сбит силами ПВО.
Лента новостей
В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек
сегодня в 17:01
Путин забросил восемь шайб и привёл команду к победе в гала-матче Ночной хоккейной лиги
сегодня в 16:55
В ФБР подтвердили причастность "русских хакеров" к кибератаке, грозящей топливным кризисом
сегодня в 16:49
Выбор редакции
Палестина призвала СБ ООН поддержать резолюцию о двух государствах
Четыре человека погибли в жёстком столкновении фургона и легковушки в Екатеринбурге
В Москве найден мёртвым зампрокурора одного из районов Петербурга
В Волгограде лихач на "мерседесе" взял на таран автомобиль полиции
Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в $12 миллионов
Комментариев: 0