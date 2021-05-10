В Палестине заявили о гибели девяти человек после авиаударов Израиля

Авиаудары Израиля по сектору Газа унесли жизнь девяти человек. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.

"В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы", — заявил Аль-Кидра.

Армия Израиля сообщала, что в результате запуска семи ракет из сектора Газа сработали сирены в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш. Одну из ракет перехватила система ПРО "Железный купол". Затем сирены тревоги сработали также на юге страны — в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили две ракеты из сектора Газа. Обстрел вёлся из подконтрольного палестинским радикалам района. Один из снарядов был сбит силами ПВО.

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