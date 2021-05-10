Володин призвал мировые державы выработать единые для всех правила поведения

Отсутствие общих стандартов разрушит доверие к международным организациям, считает спикер ГД.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал мировое сообщество сформировать стандарты поведения, которые будут едины для всех стран. С предложением парламентарий выступил в своём телеграм-канале.

"Доверие к международным организациям будет разрушено, если государства, ответственные за судьбу мира, не выработают единые стандарты и правила поведения. Всё иное чревато эскалацией напряжённости, итог которой даже страшно прогнозировать", — заявил Володин, сославшись в том числе на печальный опыт Второй мировой войны.

Как отметил председатель ГД, самым правильным было бы совместными усилиями искать решения, с помощью которых каждая страна смогла бы эффективно развиваться, опираясь на национальное законодательство, сохраняя свои внутренние традиции, культуру и образ жизни, но разделяя при этом всеобщие ценности и защищая установленные человечеством ключевые права и свободы.

"В связи с этим важна более активная роль международных парламентских организаций. Депутаты, представляющие интересы граждан, должны сесть с коллегами из разных стран за общий стол и, понимая свою ответственность, сделать всё для снижения напряжённости и поддержания мира на планете", — подчеркнул Володин.

Однако же этого до сих пор не сделали ни ПАСЕ, ни ОБСЕ, ни Европарламент, заметил парламентарий. По его словам, ответственность ведущих стран мира состоит в том, чтобы не допустить нагнетания напряжённости, а она, напротив, нарастает, причём по разным причинам. Так, "одни хотят навязать всем своё видение мироустройства, кто-то пытается решить внутренние проблемы за счёт внешних факторов, а другие стремятся загрести жар чужими руками, не останавливаясь даже перед использованием союзников в ущерб их национальным интересам", пояснил спикер Госдумы.

"Прежде единые для ООН нормы сейчас игнорируются, а в политике всё большее распространение получает практика двойных стандартов", — заключил Володин.