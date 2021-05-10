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В Волгограде лихач на "мерседесе" взял на таран автомобиль полиции

Водитель иномарки уверяет, что ехал на зелёный сигнал светофора, но в МВД считают иначе.

10 мая 2021, 17:34
<p>Фото © <a href="https://v1.ru/text/incidents/2021/05/10/69907784/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V1.ru</a></p>

Фото © V1.ru

В Ворошиловском районе Волгограда водитель "мерседеса" протаранил патрульный автомобиль полиции "Лада-Гранта". Авария случилась на перекрёстке улиц Калинина и Рабоче-Крестьянской. Как утверждает водитель иномарки, он ехал на разрешающий сигнал светофора. Об этом пишет портал V1.ru.

"Я ехал в среднем ряду, а сотрудники полиции ехали в противоположном направлении. На перекрёстке с улицей Калинина они поворачивали налево, в сторону улицы Козловской. На светофоре горел зелёный, оставалось ещё три секунды, когда я переехал стоп-линию. Полицейский автомобиль поворачивал без опознавательных сигналов, огней и сопровождающих звуков. Я попытался максимально взять вправо, чтобы их не задеть, но столкновение всё равно произошло", — рассказал Гавриил, находившийся за рулём белого "мерседеса".

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По словам очевидцев, авария произошла около 13 часов дня. Гавриил отметил, что сначала полицейские были согласны с тем, что его вины в ДТП не было, однако после прибытия на место происшествия их руководства ситуация кардинально изменилась.

"Как только всё произошло, то, что я ехал на зелёный свет, никто из полицейских не отрицал. Потом приехал кто-то из их руководства, и вот с этого момента они начали считать себя правыми", — поделился автомобилист.

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При этом мужчина отметил, что видеорегистратора у него самого нет, а стражи порядка видео со своего устройства предоставлять отказались, ссылаясь на плохое качество. Но позднее правоохранителям показали видео с городских камер наблюдения, и сейчас, как уточнил Гавриил, инцидент разбирают в РОВД. Вместе с тем в региональном главке уже дали комментарий по сложившейся ситуации.

"Водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение со служебной автомашиной "Лада-Гранта". Пострадавших нет", — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

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А недавно в Нижнем Новгороде подросток восстановил старые "Жигули" и прокатил на капоте инспектора ГИБДД. Юношу задержали и возбудили против него уголовное дело, правоохранитель в результате инцидента не пострадал.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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