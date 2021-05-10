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Свыше 160 тысяч французов поддержали письмо военных к властям

Однако в Генштабе страны сомневаются в реальном количестве солдат, подписавших это обращение.

10 мая 2021, 18:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Более 160 тысяч жителей Франции подписались под анонимным письмом военных страны, которые выступили с поддержкой отставных генералов, предупредивших власти об угрозе распада государства. Об этом сообщается на сайте Valeurs actuelles.

По данным на 17:00 по местному времени (18:00 мск), обращение поддержало 163 137 человек.

Марин Ле Пен поддержала обращение французских военных к властям

Марин Ле Пен поддержала обращение французских военных к властям

Однако в Генштабе Франции сомневаются в реальном количестве солдат, подписавших это письмо, передаёт BFM TV. Кроме того, армии напомнили об обязанности "сохранять сдержанность и нейтралитет".

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Как ранее сообщал Лайф, действующие военные Франции поддержали в открытом письме обращение бывших военнослужащих, заявивших об угрозе распада страны. Текст послания опубликовало издание Valeurs actuelles. Авторы обращения подчеркнули, что к генералам отнеслись как к мятежникам и изменникам Родины, однако на самом деле они любят свою страну. Позднее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен раскритиковал обращение военных к властям, заявив, что оно не является смелым поступком. В демократической стране выбор должен оставаться за народом, а не за несколькими военнослужащими, подчеркнул он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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