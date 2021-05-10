Российские Су-27 подняли для сопровождения самолётов тактической авиации Франции над Чёрным морем

Сегодня российские истребители Су-27 сопроводили самолёты тактической авиации ВВС Франции над Чёрным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, который входит в Министерство обороны России.

Как уточнили в центре, российские средства воздушного контроля засекли в небе цели, стремительно приближавшиеся к государственной границе. С целью опознавания объектов были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолёты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Чёрного моря", — указали в пресс-службе Национального центра управления обороной, отметив, что в результате граница России нарушена не была.

Ранее мы сообщали, что российский МиГ-31 подняли для перехвата норвежского самолёта над Баренцевым морем. Истребитель сопроводил сомнительную цель и благополучно вернулся на аэродром своего базирования.

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