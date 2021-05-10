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Российские Су-27 подняли для сопровождения самолётов тактической авиации Франции над Чёрным морем

Госграница РФ нарушена не была.

10 мая 2021, 18:18
<p>Фото © <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Сегодня российские истребители Су-27 сопроводили самолёты тактической авиации ВВС Франции над Чёрным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, который входит в Министерство обороны России.

Как уточнили в центре, российские средства воздушного контроля засекли в небе цели, стремительно приближавшиеся к государственной границе. С целью опознавания объектов были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

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"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолёты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Чёрного моря", — указали в пресс-службе Национального центра управления обороной, отметив, что в результате граница России нарушена не была.

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Ранее мы сообщали, что российский МиГ-31 подняли для перехвата норвежского самолёта над Баренцевым морем. Истребитель сопроводил сомнительную цель и благополучно вернулся на аэродром своего базирования.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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