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Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала в Восточном Иерусалиме

Министры иностранных дел РФ и Турции призвали стороны конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки.

10 мая 2021, 18:26
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Восточном Иерусалиме и обострение палестино-израильских отношений. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств высказали серьёзную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме. Прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", — уточнили в МИД России.

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Отмечается, что Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Министры иностранных дел РФ и Турции также призвали стороны конфликта в Иерусалиме проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки.

Кроме того, главы МИД России и Турции в телефонной беседе отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Также Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы поставок в Турцию вакцины от коронавируса "Спутник V" и налаживания там производства российского препарата.

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Напомним, 8 мая стало известно, что около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где по решению суда проводится выселение нескольких арабских семей. Израильские силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. А в Госдепе призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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