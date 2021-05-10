Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала в Восточном Иерусалиме
Министры иностранных дел РФ и Турции призвали стороны конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Восточном Иерусалиме и обострение палестино-израильских отношений. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств высказали серьёзную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме. Прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", — уточнили в МИД России.
Отмечается, что Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Министры иностранных дел РФ и Турции также призвали стороны конфликта в Иерусалиме проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки.
Кроме того, главы МИД России и Турции в телефонной беседе отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Также Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы поставок в Турцию вакцины от коронавируса "Спутник V" и налаживания там производства российского препарата.
Напомним, 8 мая стало известно, что около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где по решению суда проводится выселение нескольких арабских семей. Израильские силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. А в Госдепе призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме.
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