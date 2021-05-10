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Во Франции женщина с ножом напала на полицейских и была ликвидирована

Мотивы злоумышленницы пока что не известны, однако, по некоторым данным, она могла состоять на психиатрическом учёте.

10 мая 2021, 18:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

На юго-западе Франции вооружённая ножом женщина напала на сотрудников полиции. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Бордо. Наряд патрульной полиции прибыл к дому по вызову о семейной ссоре, где женщина угрожала расправой своему мужу. Когда правоохранители попытались задержать злоумышленницу, она набросилась на них с ножом, за что тут же получила пулю из табельного оружия. Отмечается, что нападавшая была тяжело ранена и впоследствии скончалась. Что стало мотивом преступления, пока остаётся загадкой.

По предварительным данным источников в правоохранительных органах, женщина могла состоять на психиатрическом учёте.

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Стоит отметить, что за последние несколько недель это уже третий случай нападения на сотрудников правоохранительных органов во Франции. Ранее, как рассказывал Лайф, в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками погиб 40-летний полицейский. А в конце апреля в холле комиссариата Рамбуйе злоумышленник нанёс сотруднице полиции два удара ножом, в результате чего она умерла. В свою очередь, французские власти назвали это терактом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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