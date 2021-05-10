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В Белом доме назвали уголовниками причастных к атаке на нефтепровод в США

Сейчас американское разведывательное сообщество дополнительно изучает этот вопрос.

10 мая 2021, 17:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Группа хакеров DarkSide, которая, как утверждает Вашингтон, совершила кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, является настоящим уголовным элементом. При этом в американской администрации указали, что не считают причастным к нападению в киберпространстве какое-то государство.

"В настоящее время мы считаем, что DarkSide — это уголовное действующее лицо", — сказала заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер на брифинге.

Нойбергер уточнила, что американское разведывательное сообщество дополнительно изучает этот вопрос, однако сейчас основной версией считается, что за кибератакой стоит уголовное сообщество. И власти США не указывают на конкретные страны, которые могут быть причастны к этому.

Ещё одна представительница Белого дома, Элизабет Шервуд-Рэндалл, заметила, что эксплуатацию нефтепровода, который не пострадал, можно будет быстро восстановить и дефицита с поставками топлива нет.

В ФБР подтвердили причастность "русских хакеров" к кибератаке, грозящей топливным кризисом

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Как ранее заявили в компании, речь идёт о вирусе, который при попадании в компьютерную систему временно блокирует её работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую злоумышленниками сумму. По данным СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, из-за чего под угрозой оказались поставки топлива из США. CNN со ссылкой на свои источники заявил, что хакеры могут быть связаны с Россией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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