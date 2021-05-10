Лето пришло: жителям европейской части России пообещали тепло на всю неделю

Всю неделю в европейской части России будет держаться тёплая погода благодаря антициклону. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Голубое небо обусловлено тем, что антициклон хорошо выражен. Завтра такая же антициклональная погода, температура повысится до 20–22 градусов, а в последующем диапазоне будет 22–25 градусов", — приводит слова синоптика радио "Комсомольская правда".

В ночное время суток температура также будет повышаться, а в среду достигнет 10 градусов тепла.

Подобную погоду Вильфанд назвал летней, при этом заметил, что давление будет нестабильным. Сейчас оно высокое, но потом будет снижаться на два-три миллиметра ртутного столба, однако это никак не отразится на погоде. При этом такая ситуация будет складываться не только в Москве, но и в других регионах европейской части России.

В Санкт-Петербурге будет теплее, чем в столице, но лето там ещё не укрепило позиции, ожидаются перепады температуры и дожди. Метеоролог уточнил, что показатели на столбиках термометров опережают климатический график примерно на месяц.

Ранее метеоролог Тишковец рассказал, чего ждать от лета в России. Вместе с тем синоптик назвал регион, где действительно может быть "посуше" и "пожарче" в ближайшие месяцы.

Авторы