Байден поддержал европейских союзников по НАТО в вопросе укрепления сдерживания позиций

Напомним, в последние месяцы отношения между Вашингтоном и Москвой заметно обострились. Так, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Ограничения коснулись шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. В свою очередь, МИД России объявил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ. Кроме того, работа американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику, будет прекращена. А россиянам запретят устраиваться на работу в Генконсульство США или в посольство этой страны.