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Байден поддержал европейских союзников по НАТО в вопросе укрепления сдерживания позиций

Также американский лидер выразил желание тесно сотрудничать по любым проблемам со странами "Бухарестской девятки".

10 мая 2021, 17:46
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА

На саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы президент США Джо Байден поддержал "укрепление сдерживания" в регионе. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он выразил поддержку укреплению оборонных и сдерживающих позиций НАТО", — отметила она.

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По словам Псаки, американский лидер также выразил желание тесно сотрудничать с девятью союзниками в Центральной Европе и Балтии по полному спектру глобальных вопросов, включая проблемы здравоохранения, экономики, энергетики и климата.

В "Бухарестскую девятку", с которой общался Джо Байден, входят посткоммунистические страны Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Латвия, Литва, Чехия, Словакия и Эстония.

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Напомним, в последние месяцы отношения между Вашингтоном и Москвой заметно обострились. Так, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Ограничения коснулись шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. В свою очередь, МИД России объявил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ. Кроме того, работа американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику, будет прекращена. А россиянам запретят устраиваться на работу в Генконсульство США или в посольство этой страны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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