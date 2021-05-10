Байден заявил, что встретится с Путиным

Американский лидер Джо Байден заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Я буду встречаться с президентом Путиным", — сказал глава США.

Комментируя недавнюю кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, политик заявил, что у Вашингтона нет свидетельств причастности Москвы к инциденту, но есть информация, что "действующие лица по программам-вымогателям находятся в России". При этом, как подчеркнул Байден, российская сторона несёт некую ответственность и должна разобраться в ситуации.

Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что его Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на их возможной встрече.

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