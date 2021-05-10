В реке Ганг в Индии обнаружили десятки тел умерших от коронавируса
У местного населения часто не хватает средств на кремацию жертв инфекции.
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Священная для индусов река Ганг стала, как предполагается, последним пристанищем десятков погибших от коронавируса. Тела около 150 человек были обнаружены в водах в округе Буксар восточного штата Бихар, передаёт газета The Times of India.
Как пишет издание, тела в воду могли сбросить родственники умерших, поскольку кремация в соответствии с традиционными обрядами индуизма зачастую не по карману представителям бедных слоёв населения. Местные жители напуганы и требуют от властей немедленно принять меры. По утверждениям администрации района, большинство тел было сброшено в Ганг несколько дней назад в соседнем Уттар-Прадеше.
Окружной судья Буксара Аман Самир отметил, что виновные в сбрасывании тел умерших от CoVID-19 без традиционного для индуизма сожжения на костре будут строго наказаны.
"Изданы инструкции о принятии карательных мер в отношении любого, кто будет застигнут при сбрасывании умерших в реку", — сказал Самир.
Кремация неопознанных тел в соответствии с погребальными ритуалами будет производиться за счёт правительства штата.
Известно, что, по традициям индуизма, прощание с покойником требует проведения обряда антьешти — кремации на костре. Церемонией должен руководить знающий человек, как правило брахман. Но из-за смертей от коронавируса стоимость обряда выросла. Кремация тел проходит в определённых местах, обряд проводится по сокращённой программе, а брахманы нередко требуют повышенную плату. Недёшево для бедных слоёв обходится и дерево для погребального костра.
Ранее стало известно, что выживших после коронавируса в Индии добивает "чёрная плесень". В стране зафиксирована новая опасная вспышка грибковой инфекции. Её жертвами становятся те, кто с трудом справился с тяжёлым ковидом. Пациенты после ИВЛ — в первой группе риска.
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