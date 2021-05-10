Байден заявил об отсутствии данных о причастности России к кибератаке на нефтепровод
При этом американский лидер полагает, что стоящие за ней могут находиться в РФ. По его мнению, Москва должна тоже разобраться в ситуации.
Фото © ТАСС / AP
Данных о причастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет, хотя киберпреступники могут находиться в РФ. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России", — уточнил глава Белого дома.
Как полагает Байден, Москва несёт некую ответственность и должна разобраться в данной ситуации. Американский лидер добавил, что Штаты будут добиваться глобальной борьбы с вирусами-вымогателями. По его словам, из-за кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline власти уже смягчили требования, касающиеся перевозки топлива автотранспортом.
Как ранее заявили в компании Colonial Pipeline, речь идёт о вирусе-вымогателе, который при попадании в компьютерную систему временно блокирует её работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую злоумышленниками сумму. По данным СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, из-за чего под угрозой оказались поставки топлива в восточную часть США. CNN со ссылкой на свои источники заявил, что хакеры могут быть связаны с Россией.
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