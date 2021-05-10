Корабли США открыли предупредительный огонь из-за манёвров иранских катеров

По его словам, перед этим были соблюдены "все соответствующие и надлежащие процедуры. На месте ЧП находилось 13 быстроходных боевых катеров Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, они не выходили на связь. Катера совершали "непрофессиональные манёвры" вблизи шести кораблей США.