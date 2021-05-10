Корабли США открыли предупредительный огонь из-за манёвров иранских катеров
В Пентагоне заявили, что военные моряки КСИР не выходили на связь. В инциденте участвовало 6 кораблей США и 13 катеров ИРИ.
Фото © flickr / usnavy
В Ормузском проливе корабли Береговой охраны США произвели предупредительные выстрелы из-за манёвров иранских катеров. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Корабль Береговой охраны США произвёл приблизительно 30 выстрелов из пулемёта", — сообщил Кирби журналистам.
По его словам, перед этим были соблюдены "все соответствующие и надлежащие процедуры. На месте ЧП находилось 13 быстроходных боевых катеров Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, они не выходили на связь. Катера совершали "непрофессиональные манёвры" вблизи шести кораблей США.
Ранее сообщалось о другом подобном инциденте между кораблями США и Ирана в Персидском заливе. Американские суда сопровождались боевыми катерами Корпуса стражей исламской революции на протяжении трёх часов. Морякам США приходилось маневрировать, чтобы избежать столкновения.
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