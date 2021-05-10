PR-директор "Спартака" оказался в реанимации после избиения
Пока не ясно, связано ли это с его профессиональной деятельностью. Нападение было совершено накануне вечером, по предварительным данным — на улице.
Фото © ФК "Спартак"
Директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова избили, он находится в реанимации. Информацию об этом подтвердил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.
"Да, вчера действительно произошло нападение. Могу сказать, что детали выясняются, открыто уголовное дело. Связано ли это с профессиональной деятельностью или нет, пока не можем сказать", — отметил Кулемин.
По его словам, Антон чувствует себя стабильно, находится на связи с командой. Кулемин уточнил, что нападение было совершено вечером 9 мая, по предварительным данным — на улице. Какие-то другие подробности в команде раскрыть пока не готовы.
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