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PR-директор "Спартака" оказался в реанимации после избиения

Пока не ясно, связано ли это с его профессиональной деятельностью. Нападение было совершено накануне вечером, по предварительным данным — на улице.

10 мая 2021, 19:33
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова избили, он находится в реанимации. Информацию об этом подтвердил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

"Да, вчера действительно произошло нападение. Могу сказать, что детали выясняются, открыто уголовное дело. Связано ли это с профессиональной деятельностью или нет, пока не можем сказать", — отметил Кулемин.

По его словам, Антон чувствует себя стабильно, находится на связи с командой. Кулемин уточнил, что нападение было совершено вечером 9 мая, по предварительным данным — на улице. Какие-то другие подробности в команде раскрыть пока не готовы.

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Ранее Лайф рассказывал, как сын пациента в Пензе избил врача и угнал скорую. "Я еду и всё!" — заявил молодой человек. По правилам, посторонним нельзя находиться в реанимобиле, но нападавшему было всё равно. Он решил сопровождать отца до последнего.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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