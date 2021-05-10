Последний день на "Титанике": на пляже в Канаде нашли послание с затонувшего парохода
Бутылку с письмом могла отправить юная француженка, находившаяся на лайнере.
Фото © 20th Century Fox / Getty Images
В руки команды учёных из Университета Квебека (UQAR) попало необычное послание. Эксперты заинтересовались письмом из запечатанной бутылки, датированным 13 апреля 1912 года. Морскую корреспонденцию нашла семья, отдыхающая на пляже у скал Хоупвелл-Рокс весной 2017 года.
По версии специалистов, историческая ценность письма заключается в том, что оно могло попасть в воды океана за день до трагической гибели "Титаника". Автором послания, как предполагается, стала 13-летняя девочка Матильда Лефевр.
"Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь её найдет, сообщите об этом семье Лефевров в Лёвен," — пишет она. Текст письма приводится на сайте UQAR.
Там же говорится, что девочка была пассажиром третьего класса на "Титанике" вместе с матерью и тремя братьями и сёстрами. Семья собиралась присоединиться к своему отцу Франку Лефевру. Мужчина покинул Францию в 1910 году с четырьмя другими детьми в надежде на лучшую жизнь в Америке.
Ранее мы рассказывали об интересных и малоизвестных фактах про один из самых несчастливых кораблей.
Выбор редакции
Пропавший ключ спасения и предсказание трагедии: пророческие факты о "Титанике"
Письмо в бутылке вернулось к своей хозяйке спустя 27 лет, напомнив, какой смешной она была в детстве
В Палестине увеличилось до 20 число погибших после ударов Израиля
Протаранила ПАЗ, въехала в дерево. Лайф публикует фото с места столкновения фуры и автобуса под Пензой
Подрались в кафе. Лайф узнал подробности госпитализации избитого PR-директора "Спартака"
Комментариев: 0