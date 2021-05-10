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Последний день на "Титанике": на пляже в Канаде нашли послание с затонувшего парохода

Бутылку с письмом могла отправить юная француженка, находившаяся на лайнере.

10 мая 2021, 19:40

Фото © 20th Century Fox / Getty Images

Фото © UQAR

Фото © UQAR

В руки команды учёных из Университета Квебека (UQAR) попало необычное послание. Эксперты заинтересовались письмом из запечатанной бутылки, датированным 13 апреля 1912 года. Морскую корреспонденцию нашла семья, отдыхающая на пляже у скал Хоупвелл-Рокс весной 2017 года.

По версии специалистов, историческая ценность письма заключается в том, что оно могло попасть в воды океана за день до трагической гибели "Титаника". Автором послания, как предполагается, стала 13-летняя девочка Матильда Лефевр.

Фото © UQAR

Фото © UQAR

"Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь её найдет, сообщите об этом семье Лефевров в Лёвен," — пишет она. Текст письма приводится на сайте UQAR.

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Там же говорится, что девочка была пассажиром третьего класса на "Титанике" вместе с матерью и тремя братьями и сёстрами. Семья собиралась присоединиться к своему отцу Франку Лефевру. Мужчина покинул Францию в 1910 году с четырьмя другими детьми в надежде на лучшую жизнь в Америке.

Ранее мы рассказывали об интересных и малоизвестных фактах про один из самых несчастливых кораблей.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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