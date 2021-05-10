Россиянка Зарина выиграла в самом массовом в истории забеге

Бегунья преодолела 61,1 километра, в соревновании по всему миру приняли участие 184 236 человек.

Россиянка Нина Зарина стала победительницей Международного благотворительного забега Wings for Life World Run ("Крылья для жизни") среди женщин. Первое место на пьедестале почёта она заняла в третий раз подряд, сообщает ТАСС.

"Это, конечно, очень специальная гонка для меня, с которой во многом связано моё становление в беговом мире. Сегодня я, наконец, пробежала её именно так, как хотела, как запланировала по темпу, расстоянию и настрою. Просто рада, что показала достойный результат и не сдалась, не остановилась раньше", — призналась Нина.

Среди мужчин победителем забега стал шведский спортсмен-колясочник Арон Андерсон, преодолевший 66,8 километра. Сильнейшим участником из России оказался Иван Моторин, пробежавший 59,9 километра (пятое место).

Всего в забеге приняли участие 184 236 человек. Сумма стартовых взносов составила 4,1 миллиона евро, эти средства будут направлены на поиск путей лечения травм спинного мозга.

Уникальность соревнований Wings for Life World Run заключается в том, что победитель определяется по длине преодолённой дистанции. Через 30 минут после старта за спортсменами на трассу выезжает специальный автомобиль, который движется с определённой регламентом скоростью. Бегуны, которых он настиг, выбывают, победителем становится тот, кого он догонит последним. Следующий благотворительный забег состоится 8 мая 2022 года.