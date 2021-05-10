Политолог Марков оценил шанс начала гражданской войны во Франции

Ситуация во Франции, описанная в обращении — петиции военных к президенту Эмманюэлю Макрону, может привести к гражданской войне. Её сценарий абсолютно реален, считает политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. Своим мнением эксперт поделился с телеканалом "360".

"На юге Франции, в частности в Марселе, очень много мигрантов. Они формируют этнические банды, где очень много замешано на расизме. Обычным французам там невозможно жить. Они находятся под угрозой постоянно насилия", — пояснил специалист.

Сергей Марков уточнил, что в ряде регионов потерян государственный контроль, а силовой конфликт с бандами лишь вопрос времени. Если он не произойдёт по инициативе французского государства, эти этнические группировки начнут захватывать другие территории республики, подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что обращение военных имеет большое значение, поскольку, по сути, является началом восстания против лидера Франции, который не выполняет возложенные на него обязанности. Марков полагает, что Макрон, вероятнее всего, прислушается к авторам обращения. При этом самих военных могут ждать репрессивные меры.

"Менее вероятен сценарий, что всё продолжится. Когда одна из этих этнических банд расстреляет десять полицейских, тогда последует реакция государства. Нужен такой инцидент, на который оно сможет опереться", — заключил политолог.

Как ранее сообщал Лайф, действующие военные Франции поддержали в открытом письме обращение бывших военнослужащих, заявивших об угрозе распада страны. Текст послания опубликовало издание Valeurs actuelles. Авторы обращения подчеркнули, что к генералам отнеслись как к мятежникам и изменникам родины, однако на самом деле они любят свою страну. Позднее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен раскритиковал обращение военных к властям, заявив, что оно не является смелым поступком. В демократической стране выбор должен оставаться за народом, а не за несколькими военнослужащими, подчеркнул он.

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