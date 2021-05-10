Депутат Госдумы предупредил о мошенниках, предлагающих помощь в банкротстве

На невнимательных россиянах могут нажиться мошенники, предлагающие услуги по банкротству физических лиц. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявил депутат Госдумы, первый замглавы Комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"Граждане не читают договоры, а слушают, что им говорят. В документах всё прописано. Это добровольное мошенничество", — сказал Дивинский.

Парламентарий пояснил, что процедура банкротства по собственному желанию достаточно новая, поэтому появляются те, кто не брезгует воспользоваться наивностью людей, желающих избавиться от долгов. Дивинский отметил, что становиться банкротом следует лишь в случае крайней необходимости, осознавая все последствия этого решения.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев поддержал мнение о том, что следует внимательнее относиться к тем, кто предлагает помощь в вопросе банкротства. По мнению эксперта, растущий спрос на такие услуги объясняется в том числе влиянием ситуации с коронавирусом на материальное положение ряда граждан.

Ранее сообщалось, что в России за I квартал 2021 года число признанных банкротами граждан достигло 40,57 тысячи, что на 81,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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