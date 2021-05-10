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В Палестине увеличилось до 20 число погибших после ударов Израиля

Среди убитых одна женщина, а также девять детей. Десятки человек получили ранения.

10 мая 2021, 20:01
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до двадцати, среди них девять детей и одна женщина. Об этом сообщили в Минздраве Палестины. 65 человек получили ранения.

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Отметим, что ранее десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.

Также 8 мая стало известно, что около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где по решению суда проводится выселение нескольких арабских семей. Израильские силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. А в Госдепе призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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