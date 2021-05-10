В Палестине увеличилось до 20 число погибших после ударов Израиля

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до двадцати, среди них девять детей и одна женщина. Об этом сообщили в Минздраве Палестины. 65 человек получили ранения.

Отметим, что ранее десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.