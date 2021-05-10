В Палестине увеличилось до 20 число погибших после ударов Израиля
Среди убитых одна женщина, а также девять детей. Десятки человек получили ранения.
Фото © ТАСС / AP
Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до двадцати, среди них девять детей и одна женщина. Об этом сообщили в Минздраве Палестины. 65 человек получили ранения.
Отметим, что ранее десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС.
Также 8 мая стало известно, что около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где по решению суда проводится выселение нескольких арабских семей. Израильские силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. А в Госдепе призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме.
Выбор редакции
Семь ракет выпущены по Израилю из сектора Газа
Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала в Восточном Иерусалиме
Корабли США открыли предупредительный огонь из-за манёвров иранских катеров
Протаранила ПАЗ, въехала в дерево. Лайф публикует фото с места столкновения фуры и автобуса под Пензой
Подрались в кафе. Лайф узнал подробности о госпитализации избитого PR-директора "Спартака"
Комментариев: 0