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Подрались в кафе. Лайф узнал подробности госпитализации избитого PR-директора "Спартака"

У нетрезвого Антона Фетисова выявили в том числе закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану подбородка.

10 мая 2021, 20:13

Антон Фетисов. Фото © Кадр из видео YouTube / Футбольный биги — новый

Директор футбольного клуба "Спартак" по связям с общественностью Антон Фетисов попал в больницу после драки в столичном кафе. Сначала его доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику. Об этом сообщили источники Лайфа в правоохранительных органах столицы.

Медики выявили у Фетисова закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану подбородка и алкогольное опьянение.

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Напомним, ранее в клубе сообщили, что Фетисов чувствует себя стабильно, находится на связи с командой. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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