Подрались в кафе. Лайф узнал подробности госпитализации избитого PR-директора "Спартака"

Директор футбольного клуба "Спартак" по связям с общественностью Антон Фетисов попал в больницу после драки в столичном кафе. Сначала его доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику. Об этом сообщили источники Лайфа в правоохранительных органах столицы.