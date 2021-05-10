Подрались в кафе. Лайф узнал подробности госпитализации избитого PR-директора "Спартака"
У нетрезвого Антона Фетисова выявили в том числе закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану подбородка.
Антон Фетисов. Фото © Кадр из видео YouTube / Футбольный биги — новый
Директор футбольного клуба "Спартак" по связям с общественностью Антон Фетисов попал в больницу после драки в столичном кафе. Сначала его доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику. Об этом сообщили источники Лайфа в правоохранительных органах столицы.
Медики выявили у Фетисова закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану подбородка и алкогольное опьянение.
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Напомним, ранее в клубе сообщили, что Фетисов чувствует себя стабильно, находится на связи с командой. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.
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