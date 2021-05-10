Лавров заявил о переговорах с Азербайджаном о производстве там "Спутника V"
Детали такого проекта обсуждают профильные ведомства двух стран, сообщил глава МИД РФ.
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Россия и Азербайджан начали предметный диалог по поводу выпуска вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории республики. Об этом в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане производство этой вакцины", — сказал Лавров.
Ранее Лайф рассказывал, что "Спутник V" помог Сан-Марино стать первой в Европе страной, победившей коронавирус. Благодаря российской вакцине среднедневная заболеваемость инфекцией снизилась в 250 раз.
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