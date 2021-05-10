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Лавров заявил о переговорах с Азербайджаном о производстве там "Спутника V"

Детали такого проекта обсуждают профильные ведомства двух стран, сообщил глава МИД РФ.

10 мая 2021, 20:30
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Россия и Азербайджан начали предметный диалог по поводу выпуска вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории республики. Об этом в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане производство этой вакцины", — сказал Лавров.

В Германии прокомментировали ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Евросоюзе

В Германии прокомментировали ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Евросоюзе

Ранее Лайф рассказывал, что "Спутник V" помог Сан-Марино стать первой в Европе страной, победившей коронавирус. Благодаря российской вакцине среднедневная заболеваемость инфекцией снизилась в 250 раз.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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