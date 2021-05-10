Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

Последний вечер майских праздников для болельщиков "Спартака" был очень важным, ведь по графику именно на него пришлась игра с "Химками". Свой матч красно-белые выиграли, а "Открытие-арена" прощалась с Доменико Тедеско, который провёл последний матч на этом стадионе. В это же время в Сети появилась информация об избиении главы департамента "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова. В клубе это подтвердили, однако с чем это может быть связано, пока загадка.

Само ЧП случилось вечером 9 мая. По словам пресс-атташе красно-белых Ярослава Кулемина, уже открыто уголовное дело, а сам Фетисов находится в стабильном состоянии, однако ему нельзя много разговаривать. По нашей информации, драка произошла в одном из столичных кафе, откуда его повезли в больницу. Правда, оттуда Фетисова забрала супруга и сказала, что отвезёт его в частную клинику.

— Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе! Надеемся, что его здоровью ничего не угрожает, — заявил Кулемин журналистам.

Главный вопрос — что же стало причиной. И тут версий может быть масса, ибо "Спартак", чего тут скрывать, действительно народная команда. С ней всегда связано множество самых разных историй и дискуссий. Особенно в последнее время.

И тут можно вспомнить историю с поджогом машины журналиста Sport24 Дмитрия Егорова, который активно и много писал и пишет именно про "Спартак". Если вы забыли, то произошло всё это в ночь на 30 марта. Неизвестные (кстати, до сих пор) подкинули что-то в машину, в результате чего она загорелась. Сам он позже говорил, что не хочет думать о том, что это как-то связано с красно-белыми.

— Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со "Спартаком". Были другие темы, когда говорили: "Куда ты лезешь?". Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, — вы, если вы люди всё-таки, должны понимать, к чему это всё может приводить, — писал Егоров.

Вскоре была ещё одна занимательная история, связанная со "Спартаком". И здесь уже непосредственно с командой. В Сеть слили данные о многомиллионных убытках клуба, зарплате Доменико Тедеско и другие различные детали переписки боссов. Причём не только Леонида Федуна, но и его супруги Заремы Салиховой. И тут Фетисов выходил на первый план со стороны клуба, каждый раз всячески комментируя опубликованные данные.

Что любопытно, после серии этих сливов Салихова официально вошла в совет директоров "Спартака". Хотя о её влиянии на дела клуба говорили давно и очень-очень активно.

Настоящая жара у "Спартака" была после (именно после, а не во время) матча с ЦСКА. Главное дерби страны в этом году запомнилось не игрой, а событиями в соцсетях, которые развернулись через несколько часов после финального свистка. В "Твиттере" красно-белые не особо-то стеснялись в выражениях, обращаясь к извечному сопернику.

— Привет, конюшня. Ну как твои дела? — написали спартаковцы.

ЦСКА без внимания это сообщение оставить не мог, но и на этом довольные красно-белые не унимались. На следующий день "Спартак" выложил видео одного из эпизодов матча, где подопечный Доменико Тедеско Джордан Ларссон прокинул мяч между ног Георгия Щенникова, сопроводив кадры фрагментом песни группы "Непара".

Такой троллинг для отечественных соцсетей был в новинку, а дошло всё до того, что ЦСКА из-за подобных сообщений "Спартака" был вынужден обратиться в РФС. Любопытно, что большая часть журналистов такое развитие событий восприняла как победу красно-белых во всей этой истории в Сети. И тут можно говорить не только о командном успехе, но и о персональной виктории Антона Фетисова.

А может, всё было куда проще. Обычная пьяная драка, которая закончилась для одного из менеджеров "Спартака" очень печально. Впрочем, всё это предстоит выяснить следствию, к которому в силу большого ажиотажа вокруг истории будет более чем повышенное внимание. В любом случае Антону Фетисову хочется пожелать здоровья!

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