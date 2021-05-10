Том Круз на фоне скандала вернул все награды от "Золотого глобуса"

Голливудский актёр Том Круз вернул награды премии "Золотой глобус", полученные за роли в фильмах "Джерри Магуайер", "Рождённый 4 июля", "Магнолия". Среди голливудских звёзд такое же решение приняли Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало.

Как пишет Variety, это самый громкий отказ от премии со стороны одной звезды после того, как несколько актёров призвали отрасль "отступить" от "Глобуса" до тех пор, пока в нём не будут проведены более существенные реформы. Также сообщается, что Netflix , Amazon и WarnerMedia тоже объявили бойкот.

Звёзды требуют от организаторов больше инклюзивности и разнообразия. При этом церемония вручения премии "Золотой глобус", которая является второй по престижности после "Оскара", оказалась фактически отменена после того, как телеканал NBC отказался её транслировать.

Отметим, что скандал начался ещё в феврале, когда журналисты узнали, что среди 100 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премии, нет ни одного темнокожего. Также организаторов обвинили в коррупции.

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