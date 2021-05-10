Использование вакцины Pfizer для подростков одобрили в США
Речь идёт о так называемом экстренном разрешении. Теперь прививку от ковида могут получить и несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет.
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В США одобрили применение антиковидной вакцины, разработанной американо-немецким концерном Pfizer/BioNTech, для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб.
"Таким образом, управление внесло поправки в разрешение на экстренное применение от 11 декабря 2020 года, которое касалось лишь лиц от 16 лет и старше", — сообщил регулятор.
Там добавили, что выдача соответствующего разрешения станет значимым шагом в борьбе с ковидом. Предполагается, что это позволит защитить подростков от заболевания и приблизит завершение пандемии. При этом в регуляторе заметили, что перед расширением экстренного разрешения они провели тщательный анализ всех доступных данных.
Ранее в BioNTech заявили, что их вакцина не нуждается в модификациях в связи с появлением новых штаммов ковида.
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