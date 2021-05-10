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Использование вакцины Pfizer для подростков одобрили в США

Речь идёт о так называемом экстренном разрешении. Теперь прививку от ковида могут получить и несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет.

10 мая 2021, 22:45
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В США одобрили применение антиковидной вакцины, разработанной американо-немецким концерном Pfizer/BioNTech, для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб.

"Таким образом, управление внесло поправки в разрешение на экстренное применение от 11 декабря 2020 года, которое касалось лишь лиц от 16 лет и старше", — сообщил регулятор.

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Там добавили, что выдача соответствующего разрешения станет значимым шагом в борьбе с ковидом. Предполагается, что это позволит защитить подростков от заболевания и приблизит завершение пандемии. При этом в регуляторе заметили, что перед расширением экстренного разрешения они провели тщательный анализ всех доступных данных.

Ранее в BioNTech заявили, что их вакцина не нуждается в модификациях в связи с появлением новых штаммов ковида.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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