Колоться или нет? Эксперты разделились во мнении о том, как проверить иммунитет к ковиду

Пандемия по-прежнему волнует людей, и медицина придумывает всё новые варианты, как проверить и обезопасить себя от мировой заразы. Так, лаборатории предлагают сдать анализ на Т-клетки. Его, согласно описанию на сайтах лабораторий, рекомендуют тем, кто перенёс ковид, но в чьих анализах крови при этом не обнаружены специфические иммуноглобулины. Или есть симптоматика заболевания, но экспресс-тест на антиген ничего не выявляет.

Что такое анализ на клеточный иммунитет?

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Врач-терапевт, основатель приложения "Справочник врача" Константин Хоманов объяснил, что клеточный иммунитет — это тип иммунного ответа, в котором не участвуют ни антитела, ни система комплемента — веществ крови, активирующих процесс уничтожения вируса. Клеточный иммунитет обеспечивается особыми типами клеток — CD+ и NK-клетками, которые могут уничтожить вирус без антител и комплемента.

— То есть у вас может не быть антител, но может быть клеточный иммунитет. И это очень хорошо. В США, проанализировав образцы крови 30 человек, которые заболели CoViD-19, выяснили, что их клеточный иммунитет защищает от "британского", "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса, — рассказал Константин Хоманов.

По словам врача-терапевта европейского медицинского центра "Терапевт", кандидата медицинских наук Петра Глазунова, оценка Т-клеточного иммунитета — относительно новое, но уже доказавшее свою эффективность исследование. С его помощью можно определить, перенёс ли пациент CoViD-19.

— С помощью этого исследования в крови пациента находят Т-лимфоциты — клетки, которые реагируют на проникновение в организм коронавирусной инфекции, — пояснил Пётр Глазунов. — Т-клетки отвечают на попадание вируса в организм раньше, чем антитела. В исследованиях показано, что у перенёсших CoViD-19 пациентов антитела появляются в 60%, а Т-клеточный иммунитет — в 93% случаев. Ранняя диагностика CoViD-19, в том числе у людей без симптомов, и оценка иммунитета проводится в случае, если был контакт с заболевшим, есть симптомы ОРВИ, но ПЦР отрицательный, а на антитела сдавать ещё рано.

Сдать анализ на клеточный иммунитет после прививки от ковида стали рекомендовать для того, чтобы понять, была ли вакцина эффективна, появился ли у человека иммунитет к инфекции, пояснил Пётр Глазунов.

По его словам, существует два вида иммунитета, вырабатываемых организмом в ответ на коронавирусную инфекцию: гуморальный и клеточный. Анализ на антитела выявляет в крови человека белки IgG, то есть наличие гуморального иммунитета.

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Но такое исследование неточно, так как антитела IgG не всегда находят у того, кто перенёс CoViD-19. Поэтому при отрицательном результате анализа на антитела специалисты рекомендуют провести исследование на Т-лимфоциты, которое покажет, есть ли у человека клеточный иммунитет к заболеванию, уточнил эксперт.

— Тест заключается в определении количества специфичных Т-клеток в поле зрения. Если их более 10, то Т-клеточный ответ есть, если их более 60 — значит, степень защиты высокая, — рассказал Пётр Глазунов.

Иное мнение

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова отметила, что сейчас исследование Т-клеточного иммунитета не входит в перечень зарегистрированных медицинских услуг. Результаты анализа носят научно-исследовательский и аналитический характер и в рутинной медицинской практике пока неприменимы.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что пациентам не стоит делать анализ на клеточный иммунитет, выкладывая за него немалые деньги.

— Иммунитет един и одинаково реагирует на любую угрозу, будь она внутренняя, как онкология, или внешняя, как микробы, вирусы. Рекомендации сделать тест на клеточный иммунитет — чистое выколачивание денег за анализ, так как людям это ничего не даёт в плане решения вопроса о реальной защите, — пояснил Владислав Жемчугов.

Специалист считает, что анализы на клеточный иммунитет не имеют смысла в решении вопроса о том, есть ли защита у конкретного человека от заражения, так как достаточно анализа на антитела. Наличие антител говорит о том, что человек уже переболел коронавирусом или вакцинирован. По словам Владислава Жемчугова, это гарантия того, что у человека на полгода точно есть защита от заражения значительными дозами вируса.

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Эксперт подчеркнул, что никакие анализы, даже на антитела, не определяют уровень защиты, так как титр антител не связан с её уровнем. Спустя полгода вакцинированные не болеют или переносят вирус легко. Значит, вакцина работает, считает иммунолог.

— Не надо сдавать клеточный тест. Если есть иммунный ответ — человек переболел или вакцинирован. На полгода, а то и на год надо забыть, что вы подвержены заражению, — рекомендует врач-иммунолог Владислав Жемчугов. — Через год читайте научную литературу, чтобы узнать, хватает иммунитета от вакцины на год или нужна ревакцинация. Значит, год нечего дёргаться, бежать и определять титры, клеточный иммунитет.

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