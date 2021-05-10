Премьер Словакии анонсировал начало массовой вакцинации "Спутником V"

В ближайшие дни Словакия начнёт вакцинацию российским препаратом против коронавируса "Спутник V". Он поступил в страну ещё 1 марта, но до этого дня не применялся.

"После трёх месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих в ближайшие дни приближается начало вакцинации "Спутником V" и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом вакцинации", — написал вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович на своей странице в "Фейсбуке".

Венгерская лаборатория по исследованию фармацевтических средств ранее подтвердила безопасность и надёжность вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", что и стало основанием для запуска прививочной кампании.

Напомним, закупка 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" вызвала скандал в рядах правящей коалиции в Словакии. Разногласия в ней привели к отставке премьера Игора Матовича, инициировавшего приобретение препарата, и главы Минздрава Марека Крейчи. Позже в РФПИ попросили Правительство Словакии вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта.

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